ФАН публикует видео с моментом нападения на баскетболиста Алексея Шведа

Появилось видео драки, в которой пострадал российский баскетболист, призер Олимпийских игр и чемпион Евролиги Алексей Швед. Кадры с места инцидента оказались в распоряжении ФАН.
Потасовка произошла на улице у одного из столичных ресторанов. Нападавшие нанесли баскетболисту несколько ударов, после чего попытались скрыться, бросившись врассыпную на глазах у очевидцев.
В результате инцидента спортсмен получил закрытую черепно-мозговую травму. Полицейские уже задержали подозреваемых, их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью баскетболиста. МВД опубликовало кадры их допроса.
В разговоре с корреспондентом ФАН адвокат, старший преподаватель юридического факультета Государственного университета просвещения Ольга Учаева объяснила, какое наказание грозит нападавшим.