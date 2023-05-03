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ФАН публикует видео с моментом нападения на баскетболиста Алексея Шведа

Происшествия

Появилось видео драки, в которой пострадал российский баскетболист, призер Олимпийских игр и чемпион Евролиги Алексей Швед. Кадры с места инцидента оказались в распоряжении ФАН.

Потасовка произошла на улице у одного из столичных ресторанов. Нападавшие нанесли баскетболисту несколько ударов, после чего попытались скрыться, бросившись врассыпную на глазах у очевидцев.

В результате инцидента спортсмен получил закрытую черепно-мозговую травму. Полицейские уже задержали подозреваемых, их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью баскетболиста. МВД опубликовало кадры их допроса.

В разговоре с корреспондентом ФАН адвокат, старший преподаватель юридического факультета Государственного университета просвещения Ольга Учаева объяснила, какое наказание грозит нападавшим.
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