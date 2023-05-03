Блогер Инстасамка не выплатила налогов на сумму около 700 тысяч рублей

Сама исполнительница уехала в Дубай. Соответствующими материалами она поделилась в своих соцсетях. При этом там она находилась с 2022 года, но недавно вернулась в Москву из-за грядущих концертов. Операции по счетам Зотеевой были приостановлены по решению ФНС.