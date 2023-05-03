Блогер Инстасамка не выплатила налогов на сумму около 700 тысяч рублей

Певица и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) длительное время не платила налоги. Сумма ее задолженности составила почти 700 тыс. рублей.
Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. По данным источников, Инстасамка не выплатила удержаний на сумму 689 тысяч рублей.
Сама исполнительница уехала в Дубай. Соответствующими материалами она поделилась в своих соцсетях. При этом там она находилась с 2022 года, но недавно вернулась в Москву из-за грядущих концертов. Операции по счетам Зотеевой были приостановлены по решению ФНС.
Стоит отметить, что концерт певицы в клубе «Заварка» в Москве перенесли на лето. За отмену всех выступлений высказывалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
Ранее другой блогер Александра Митрошина призналась, что не выплачивала часть налогов. Как сообщает RT, об этом она не задумывалась с 2020 года.