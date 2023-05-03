Армия Турции получила партию новых тягачей-эвакуаторов TKA

Предприятия оборонно-промышленного комплекса республики стараются самостоятельно обеспечивать национальные вооруженные силы.
Турецкая армия получила партию новых тягачей-эвакуаторов TKA, разработанных компанией MPG AŞ.
Церемония приема машин состоялась в провинции Конья. Участие в ней принял лично президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, подключившийся к мероприятию посредством видеосвязи.
Новые грузовики имеют шасси 8х8. Они предназначены для проведения спасательных работ и оснащены противоминной защитой.
«Мы горды и счастливы тем, что разработали этот продукт, который есть на вооружении очень немногих стран и имеет гораздо лучшие технические характеристики, чем его аналоги», — заявил гендиректор MPG AŞ Вейсел Алвер.
На данный момент турецкая армия уже использует в общей сложности 29 единиц такой техники, но теперь возможности вооруженных сил увеличатся еще больше.
«Мы вступаем в новую эру развития ОПК, осуществляем поставки передовых образцов техники ВС Турции. Продолжим анонсировать хорошие новости, в частности, в 100-летие нашей республики», — заявил на мероприятии глава Управления оборонной промышленности Исмаил Демир.
При этом чиновник отметил, что сейчас в стране активно ведется работа по созданию своих систем всех видов, применяемых на земле, воде и в воздухе. Особенно Демир подчеркнул важность того, что в произведенные на территории государства машины устанавливаются отечественные двигатели.
Анкара демонстрирует стремление к независимости национального оборонно-промышленного комплекса, что особенно актуально в свете нынешней политической напряженности. Например, ранее США ввели против Турции санкции за покупку российских средств противовоздушной обороны, а также блокируют сделку на приобретение американских истребителей.
На этом фоне турецкие производители стараются самостоятельно удовлетворять все нужды армии. Так, сейчас идет работа над созданием их первого военного самолета пятого поколения MMU.