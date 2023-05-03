Армия Турции получила партию новых тягачей-эвакуаторов TKA

При этом чиновник отметил, что сейчас в стране активно ведется работа по созданию своих систем всех видов, применяемых на земле, воде и в воздухе. Особенно Демир подчеркнул важность того, что в произведенные на территории государства машины устанавливаются отечественные двигатели.