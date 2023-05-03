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Глава Крыма Аксенов допустил провокации на полуострове со стороны Украины в праздничные дни

Политика
Глава Крыма Аксенов допустил провокации на полуострове со стороны Украины в праздничные дни

Киевский режим может предпринять провокации на крымском полуострове в День Победы, однако все службы к этому готовы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он отметил, что власти полуострова приняли решения отказаться от массовых мероприятий в День Победы так как ожидают украинских провокаций. Аксенов отметил, что Киев в последнее время повысил количество информационных вбросов в отношении Крыма.

«В основном атаки все информационные, это с целью создать у нас в тылу группировки, создать панику. Понятно, посеять. Вот и вся ситуация. Ожидать провокации нужно, мы к ним готовы», — сказал глава полуострова.

Аксенов сообщил, что в День Победы представители власти проведут возложение цветов к мемориалам и посетят ветеранов. Кроме того, поздравления получат и участники СВО.

Глава Крыма прокомментировал и меры безопасности на полуострове. Он отметил, что действующих шагов достаточно, поэтому новые вводить не планируется, пишет RT.
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