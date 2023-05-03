Финляндия допускает появление военных баз США на своей территории

Официальный представитель МИД Финляндии Микаэль Антелл рассказал о готовящемся новом двустороннем соглашении с США о военном сотрудничестве.
По словам Антелла, между финскими и американскими профильными военными структурами продолжается подготовительная работа по достижению нового соглашения в военной сфере с учетом недавнего вхождения Финляндии в НАТО, сообщает discover24.ru.
Как пояснил Антелл, подобная договоренность вполне может предполагать размещение баз США и американских военнослужащих на финской территории в относительной близости к границе с Россией. Речь идет о создании значительной военной инфраструктуры, но без размещения ядерного оружия.