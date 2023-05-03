Медиа-критик Бабичев рассказал, какого «возрождения» ждать от группы Тату в Петербурге

Закоренелые соперники — два футбольных клуба «Спартак» и «Зенит» встретятся 7 мая на матче в Санкт-Петербурге. В рамках игры анонсировано выступление знаменитой группы «Тату», более того, концерт назван «возрождением» коллектива. В комментарии ФАН известный музыкальный критик, эксперт в области радио и телевидения Евгений Бабичев рассказал, чего ждать от так называемого «возрождения».
По мнению медийного ведущего, анонсированное мероприятие станет неким «одноразовым выступлением». И говорить здесь о «возрождении» не приходится, ведь, как можно вспомнить, у «Тату» подобное выступление было и в прошлом году в Минске.
«Нынешнее выступление — это не возрождение. Просто проект в такой стадии, когда им очень выгодно собираться по какому-то громкому поводу за хорошие гонорары. В принципе у девчат не жизнь, а мечта: не видеть друг друга год, не записывать новых песен, на старом репертуаре, на ностальгии просто зашибать деньги», — отметил инфлюенсер.
Кроме того, не стоит забывать и о возможностях коллектива. Как известно, напряженная работа в юности одной из солисток — Юлии Волковой стала причиной серьезных проблем со здоровьем, повлиявших на голосовые связки.
«Голос, конечно, не восстановился, и он не подлежит восстановлению. Именно поэтому мы сейчас говорим о том, что нового репертуара не появится, если не прибегать к каким-то примочкам, обработкам, либо просто не поступить хитро и не нанять другую вокалистку с похожим тембром, какой был раньше у Юли. Но я думаю, это уже совсем кощунство. Хотя, мы же говорим о деньгах, пиаре, внимании, поэтому в шоу-бизнесе все средства хороши», — резюмировал звездный эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ в стране, а также педофилии и смены пола. Бывший концертный директор группы «Тату» Леонид Дзюник рассказал, как принятие новых правил может сказаться на творчестве группы.