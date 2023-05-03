Корреспондент ФАН показал обстановку у Хамовнического суда в Москве после сообщений о минировании

На кадрах видно, как люди покидают здание учреждения. Некоторые наблюдают за происходящим прямиком напротив суда. Охрана, в свою очередь, обматывает вход в Хамовнический суд сигнальной лентой, давая возможность оставшимся в здании гражданам выйти на улицу.