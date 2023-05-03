Житель Томской области рассказал о спасении зайца от зубов собаки

Подписчик группы «ДТП Томск» поделился с пользователями соцсетей историей о безуспешной погоне собаки за зайцем.
По словам жителя Томской области, он в селе Коларово под Томском стал свидетелем погони черного пса за белым зайцем. События сначала разворачивались прямо на местной дороге. В какой-то момент, видимо почувствовав, что собака по прямой имеет большие шансы на успех, заяц резко свернул в сторону, сообщает «Аиф-Томск».
Как пояснил очевидец интригующей гонки, заяц не просто сменил направление бега, а перепрыгнул через дрова и выждал мгновение. Когда же собака решила продолжать погоню, тоже перескочив через поленницу дров, заяц резко побежал в обратную сторону, чем окончательно сбил пса с толку.