Житель Томской области рассказал о спасении зайца от зубов собаки

По словам жителя Томской области, он в селе Коларово под Томском стал свидетелем погони черного пса за белым зайцем. События сначала разворачивались прямо на местной дороге. В какой-то момент, видимо почувствовав, что собака по прямой имеет большие шансы на успех, заяц резко свернул в сторону, сообщает «Аиф-Томск».