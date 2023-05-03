Немецкая полиция и военные ФРГ ворвались на 115 метровую суперяхту российского бизнесмена Ахмедова

В канале предположили, что она может принадлежать российскому бизнесмену Фархаду Ахмедову, который находится под санкциями ЕС с 2022 года — он соответствует по возрасту. Также отмечается, что немецкие правоохранители хотели проверить, нет ли на судне запрещенных ценностей, для чего привлекли к операции ВМС.