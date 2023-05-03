Немецкая полиция и военные ФРГ ворвались на 115 метровую суперяхту российского бизнесмена Ахмедова

Полиция и военные из ФРГ ворвались на 115 метровую суперяхту, которая предположительно принадлежит Фархаду Ахмедову. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Власти Германии официально не называют имя владельца судна из соображений безопасности. Однако отмечается, что он находиться в санкционном списке. Яхта пришвартована на севере ФРГ, а ее собственнику 67 лет.
В канале предположили, что она может принадлежать российскому бизнесмену Фархаду Ахмедову, который находится под санкциями ЕС с 2022 года — он соответствует по возрасту. Также отмечается, что немецкие правоохранители хотели проверить, нет ли на судне запрещенных ценностей, для чего привлекли к операции ВМС.
Сам же Ахмедов в 2019 году занимал 67 позицию в списке самых богатых людей России по версии Forbes. Его состояние оценивалось в 1,4 миллиарда долларов.
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