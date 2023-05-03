Депутат Госдумы Милонов призвал ввести регистрацию по паспорту в соцсетях и на маркетплейсах после использования «Авито» пособниками ГУР

Регистрация в соцсетях, маркетплейсах и других платформах с указанием паспортных данных обеспечит профилактику преступности. Таким мнением поделился депутат Госдумы Виталий Милонов.
Парламентарий выразил уверенность в том, что активность любого человека в интернете не должна быть на 100% анонимной. Это касается тех площадок, где происходит коммуникация и, особенно, денежные отношения.
«Соцсети, маркетплейсы, доски объявлений должны в строгом порядке собирать, буквально, паспортные данные своих пользователей. Это не значит, что персональные данные будут доступны всем и каждому — мы должны обеспечить механизм оперативной идентификации пользователя спецслужбами в случае совершения им каких-то преступлений», — считает депутат.
Свою точку зрения Виталий Милонов подкрепил фактами преступных действий украинских боевиков, использовавших площадку «Авито».
«В свете того, что украинские диверсанты в Крыму активно пользовались сервисом ”Авито”, считаю необходимым уточнить правовую базу существования таких сервисов. Хочешь что-то продавать? — Тогда будь любезен предъявить документы, открыть свою личность», — предложил народный избранник.
Народный избранник также подчеркнул, что в ближайшее время намерен лично заняться проработкой инициативы об обязательной регистрации в соцсетях и других платформах с указанием паспортных данных.
«Я приступлю к разработке соответствующих поправок по борьбе с анонимностью в интернете», — заявил парламентарий.
В завершение он добавил, что подобная мера послужит как средством борьбы с преступностью, так и профилактикой мошенничества.
Ранее ФАН опубликовал кадры ФСБ с допроса задержанного за подготовку теракта крымчанина. Отмечается, что этот человек поддерживал связь с агентурной группой ГУР через сервис «Авито».
Напомним, что задержанный также участвовал в слежке за домом мэра Ялты. Он и его сообщники парковали свои машины около входа и снимали происходящее на видеорегистратор.