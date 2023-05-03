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«Если я захочу, буду продавать паштет на Красной площади»: экс-премьер Франции Фийон о своем бизнесе в РФ

Политика
«Если я захочу, буду продавать паштет на Красной площади»: экс-премьер Франции Фийон о своем бизнесе в РФ

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон ответил на заявления о том, что он ведет предпринимательскую деятельность в России. Он подчеркнул, что будет торговать паштетом на Красной площади, если захочет.

Заявление приводит французский телеканал TV5 Monde. На связанные с деятельностью в РФ вопросы он ответил в рамках парламентской комиссии. Фийон сделал акцент на том, что ведет свою профессиональную деятельность «так, как считает нужным».

«Если я захочу торговать паштетом на Красной площади, я буду продавать паштет на Красной площади», – подчеркнул политик.

Стоит отметить, что далеко не все компании спешат уходить из России. Как сообщает RT, итальянские бизнесмены не планируют уходить, несмотря на сложности в работе. Только две организации продали свой бизнес.
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