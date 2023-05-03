Политолог Кочетков: враги России не должны получать никаких выгод от «зерновой сделки»

Западные страны и Украина неоднократно призывали вновь продлить сделку, но в Москве перспективы соглашения считают «не очень хорошими». В России не раз заявляла, что вторая часть сделки, касающаяся российского агросектора, полностью не выполняется. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, время, остающееся до истечения срока договоренностей, «сжимается, как шагреневая кожа», в то время как контакты не приносят результатов.