Политолог Кочетков: враги России не должны получать никаких выгод от «зерновой сделки»

Как сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, делегации России, Украины и Турции 5 мая проведут встречу в Стамбуле по вопросу продления «зерновой сделки». Политолог и публицист Алексей Кочетков рассказал корреспонденту ФАН, что у нашей страны нет ни малейших стимулов для того, чтобы пролонгировать это соглашение.
По словам Хулуси Акара, с инициативой провести встречу выступила Анкара, а Москва и Киев якобы поддержали это предложение.
«Заместители министров обороны Турции, Украины и РФ планируют встретиться в Стамбуле в пятницу, 5 мая. В ходе встречи будут обсуждаться такие вопросы, как «зерновая инициатива», — сказал Акар.
По его словам, Анкара очень надеется, что зерновая сделка будет продолжаться «без каких-либо заминок».
«Эта договоренность очень важна для мира и стабильности в регионе, а также для нуждающихся стран», — отметил министр.
Он добавил, что Москва и Киев якобы «благосклонно относятся» к продлению сделки. Позднее в МИД России заявили, что «вопрос до конца не согласован».
Напомним, Москва и Киев по отдельности заключили зерновую сделку с Турцией и ООН в июле 2022 года. Часть договоренностей касается вывоза зерна с Украины, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года, затем в марте этого года. Соглашение действует до 18 мая.
Западные страны и Украина неоднократно призывали вновь продлить сделку, но в Москве перспективы соглашения считают «не очень хорошими». В России не раз заявляла, что вторая часть сделки, касающаяся российского агросектора, полностью не выполняется. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, время, остающееся до истечения срока договоренностей, «сжимается, как шагреневая кожа», в то время как контакты не приносят результатов.
Как сообщил по этому поводу ФАН политолог, координатор движения «Русский союз» Алексей Кочетков, для России это соглашение обернулось сплошным обманом.
«Сейчас никто не возьмется прогнозировать, будет ли продлена «зерновая сделка», особенно со стороны России. На месте российского руководства я бы ее, честно говоря, продлевать не стал. Причин для этого много, но главная из них — это демонстративное невыполнение ее условий со стороны Запада, — указал политолог. — Наши представители уже неоднократно говорили: «Мы свои условия полностью выполняем, а другие участники «зернового соглашения» свою часть не выполняют». Российское зерно и удобрения до сих пор нельзя экспортировать на внешние рынки по морю. Доходит до того, что по «зерновому коридору» со стороны Одессы военные ВСУ под руководством западных инструкторов направляют как летающие, так и надводные дроны на Севастополь. Попытки атаковать корабли нашего Черноморского флота происходят постоянно. Насколько я понимаю, по условиям сделки этого быть в принципе не должно».
Также Кочетков напомнил — по условиям «Черноморского соглашения», зерно с Украины должно было пойти, в первую очередь, в беднейшие страны Африки.
«Но даже президент РФ Владимир Путин публично указывал, что этого не произошло, и зерно в итоге оказалось на рынках Европы. То есть, нас опять нагло обманули и «накололи», использовали большую часть украинской продукции в своих корыстных интересах. Поэтому смысл продления сделки для России почти полностью потерян», — сообщил эксперт.
С другой стороны, за сделкой стоит большое количество торговых групп, которые даже в условиях военной спецоперации стремятся соблюсти свой интерес и получить гешефт.
«Этим людям плевать и на военную операцию, и на гибель российских солдат, и на все остальное. Главное — получать прибыль и прятать ее там, где это еще можно делать. С учетом всего этого, для Москвы правильнее «зерновую сделку» не продлевать, пусть даже это повлечет за собой какие-то издержки. Россия должна быть последовательной, и наши противники не должны получать никакой выгоды или прибыли, которая помогает им продолжать сопротивление. Чем больше будет убытков у врага, тем легче будет нашим солдатам на фронте», — сообщил эксперт.
Также Кочетков напомнил — если раньше Россия была вынуждена учитывать интересы Турции в сделке, то вскоре руки у нас в этом плане будут развязаны.
«Считалось, что ранее Россия продлевала «зерновую сделку» в интересах Турции, где на 14 мая назначены выборы президента. Реджеп Эрдоган рассчитывал переизбраться в том числе благодаря прибылям турецкой промышленности от переработки украинского зерна. Но выборы пройдут, а 18 мая истечет срок соглашения. Вообще, конечно, Анкара сказочно «погрела руки» на украинском конфликте. Она стала одним из безусловных бенефициаров конфликта, вместе с Китаем и США. Но Россия в любом случае теряет от этой сделки, и поэтому в ней никакого смысла для нас нет», — заключил аналитик Кочетков.
Напомним, ранее Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении гарантий безопасности гуманитарного коридора. Как сообщили в ведомстве, Киев использовал коридор в военных целях и атаковал пункты базирования Черноморского флота в Севастополе. Украина подтвердила причастность к атакам в Крыму и заявила, что ее целями «были военные объекты, не связанные с зерновым соглашением».