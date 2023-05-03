Мошенники обманули педагога из Челябинска на миллион рублей

Преподавательница музыки из Челябинска попалась на уловку очередных телефонных мошенников. В общей сложности женщина перевела злоумышленникам более миллиона рублей.
Ей поступил телефонный звонок якобы из банка. Собеседник представился сотрудником службы безопасности и сообщил, что на ее имя оформлен крупный кредит, сообщает сетевое издание «ЧелябинскСегодня». Далее последовал обычный набор инструкций с обилием финансовых терминов типа «транзакция», «сальдо» и, конечно, «безопасный счет».
В итоге женщина сначала сняла со своей карты 235 тысяч рублей и перечислила их по указанным реквизитам. Затем она взяла кредит в банке, отправив мошенникам еще 765 тысяч рублей. Причем сотрудники банка предупреждали женщину о возможных противоправных действиях мошенников и пытались выяснить, а какие цели она берет кредит. Следуя инструкциям, она сказала, что планирует ремонт в квартире.
Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Правоохранители в очередной раз напоминают: не существует никаких «безопасных» счетов. Если вам сообщают о том, что на ваше имя оформлен кредит, это очень легко проверить: следует прервать разговор и позвонить в банк по номеру, указанному на карте.