Мошенники обманули педагога из Челябинска на миллион рублей

В итоге женщина сначала сняла со своей карты 235 тысяч рублей и перечислила их по указанным реквизитам. Затем она взяла кредит в банке, отправив мошенникам еще 765 тысяч рублей. Причем сотрудники банка предупреждали женщину о возможных противоправных действиях мошенников и пытались выяснить, а какие цели она берет кредит. Следуя инструкциям, она сказала, что планирует ремонт в квартире.