Глава МИД Новой Зеландии Махута сообщила о введении дополнительных антироссийских санкций

Как стало известно, дополнительные рестрикции коснулись девяти российских граждан и 18 отечественных компаний. При этом глава внешнеполитического ведомства отметила, что помимо прочих под ограничения попали руководители Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки.