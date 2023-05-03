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Глава МИД Новой Зеландии Махута сообщила о введении дополнительных антироссийских санкций

Политика
Глава МИД Новой Зеландии Махута сообщила о введении дополнительных антироссийских санкций

Веллингтон ввел очередные санкции в отношении Москвы. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Новой Зеландии Нании Махута.

Как стало известно, дополнительные рестрикции коснулись девяти российских граждан и 18 отечественных компаний. При этом глава внешнеполитического ведомства отметила, что помимо прочих под ограничения попали руководители Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки.

Также политик анонсировала расширение списка санкций против Ирана. Процесс должен завершиться в ближайшее время.

В конце апреля сообщалось, что государства «Большой семерки» хотят ввести рестрикции в отношении российских алмазов. Речь идет о запрете продажи драгоценных камней на международном уровне.
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