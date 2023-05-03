Представитель МИД РФ Захарова напомнила украинским политикам об их недвижимости в России

Представитель МИД РФ Мария Захарова указала на нецелесообразность заявлений советника ОП Украины Михаила Подоляка. По ее мнению, прежде чем угрожать расправой за гражданство РФ, нужно посмотреть, у кого из политиков есть недвижимость в этой стране.
Речь идет о заявлении деятеля, где он пригрозил расправой за паспорт России. Она задалась вопросом, что будет с теми, у кого найдется бизнес и собственность на территории России.
«Давайте, будьте последовательны, разоблачайтесь сами в первую очередь, рассказывайте, где у вас что прикопано и зарыто», — подчеркнула представитель МИД.
Она также добавила, что Подоляк не смог понять причину отказа жителей новых регионов от Украины. Тем временем у представителей киевского режима есть паспорта Канады, Израиля и ряда других стран.
«Люди не хотят больше иметь ничего общего с режимом, который ни в грош не ставит их судьбу и право на жизнь, отказывает им даже в возможности иметь паспорт той страны, где они родились», — подчеркнула Захарова.
Ранее представитель МИД высказывалась об отношениях России и Польши. Ее слова цитирует RT. Она подчеркнула, что РФ может отказаться от отношений с Варшавой.