Дочь певицы Глюкозы заявила, что желтая пресса постоянно «коверкает» ее заявления

Российская певица Рей (настоящее имя Лидия Чистякова-Ионова) пожаловалась, что желтая пресса регулярно «коверкает» ее слова. Об этом девушка рассказала в беседе с изданием «Газета.Ru».
Артистка является дочерью другой популярной исполнительницы Глюкозы (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова). При этом ей постоянно приходится уверять знакомых в том, что она не делала тех или иных заявлений, которые появляются в СМИ.
«Я отношусь к этому очень негативно, потому что абсолютно все мои слова коверкают, берут вещи из ниоткуда, и ты просто сидишь такой и думаешь: "Что вообще происходит?!"» — отметила собеседница агентства.
Она добавила, что журналисты должны тщательнее выбирать темы для своих статей. В частности, певица предложила корреспондентам «фильтровать» подходящие для публикации сведения о других людях.
По словам Рей, распространение ложной информации может привести к печальным последствиям. Особенно если речь идет об артисте, который в детстве не сталкивался с миром шоу-бизнеса и пробился на сцену уже в сознательном возрасте.
«Потому что давление общества на многих сильно влияет», — подчеркнула наследница Глюкозы.
В конце юная звезда заявила, что «терпеть не может» желтую прессу и различные паблики.
Ранее некоторые СМИ распространили информацию об отъезде актера Данилы Козловского за границу. Однако брат и пресс-секретарь артиста Егор Козловский заявил, что знаменитость находится в России и отмечает 38-й день рождения.