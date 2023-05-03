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Военкомат Москвы получил сообщения о заминированных зданиях суда, школах и мэрии

Происшествия
Военкомат Москвы получил сообщения о заминированных зданиях суда, школах и мэрии

Один из столичных военкоматов получил сообщение о массовых минированиях административных и учебных зданий столицы. Об этом сообщает источник ФАН.

Сообщается о том, что в Москве якобы заминированы все судебные участки, а также средние учебные заведения и столичная мэрия. По факту сообщения о массовом минировании правоохранители проводят проверку на наличие взрывных устройств в зданиях. Людей массово эвакуируют из зданий.

Стоит отметить, что угрозы минирования поступают не в первый раз. Ранее все станции московского метрополитена проверили на наличие взрывоопасных устройств. Анонимное сообщение поступило по электронной почте — по одной из версий, оно исходило со стороны Украины.
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Военкоры ФАН