Военкомат Москвы получил сообщения о заминированных зданиях суда, школах и мэрии

Сообщается о том, что в Москве якобы заминированы все судебные участки, а также средние учебные заведения и столичная мэрия. По факту сообщения о массовом минировании правоохранители проводят проверку на наличие взрывных устройств в зданиях. Людей массово эвакуируют из зданий.