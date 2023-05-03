Бамако, 3 мая. Вооруженные силы Мали (FAMa) обезвредили отряд боевиков в окрестностях деревни Чимаме.
Подразделения республиканской армии проводили штатное патрулирование региона Тиндерман, в ходе которого обнаружили скрывающихся радикалов. Бойцы своевременно отреагировали на скопление противника и задержали преступников.
В ходе следственных мероприятий солдаты FAMa арестовали 12 боевиков и конфисковали их оружие и боеприпасы. Кроме того, военнослужащие изъяли амуницию террористов, несколько спутниковых телефонов и технику.
Бойцы регулярной армии Мали оперативно устраняют любые угрозы безопасности граждан государства. Победы стали возможны после начала военно-технического сотрудничества между Бамако и Москвой.
Российские инструкторы, которых иностранные СМИ зачастую причисляют к ЧВК «Вагнер», качественно тренируют личный состав полиции, жандармерии и вооруженных сил республики. Благодаря консультативной поддержке специалистов из РФ, FAMa эффективно устраняют любые угрозы для мира в стране.
Ранее солдаты национальной армии Мали конфисковали более 200 новых мотоциклов, которые предназначались для целей радикалов. Кроме того, в результате следственных мероприятий военнослужащие арестовали девять боевиков, сопровождавших груз.