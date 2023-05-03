Вооруженный конфликт в Судане привел к росту цен на жизненно необходимые товары

Вашингтон, 3 мая. Организация Объединенных Наций (ООН) заявила, что боевые действия в Судане привели к росту цен на сырьевые товары, запасы медикаментов серьезно истощаются и сотни тысяч людей покинули свои дома.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН представила отчет, согласно которому в некоторых районах цены на основные товары — от топлива до продуктов питания и бутилированной воды выросли на 40–60%.
«Организация Объединенных Наций и Египетский Красный Полумесяц предоставляют вновь прибывшим воду, продукты питания, инвалидные коляски, предметы гигиены и санитарии», — сказано в заявлении ведомства.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что многие граждане восточноафриканского государства могут погибнуть из-за отсутствия базовых услуг и вспышек заболеваний. Запасы медикаментов находятся на опасно низком уровне в районах, опустошенных боевыми действиями в стране.
Ранее Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) предупредило, что число мигрантов, покинувших Судан, достигнет 800 тысяч человек.