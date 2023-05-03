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Прокуратура Волгоградской области помогла жительнице добиться замены водопроводной трубы

Общество
Прокуратура Волгоградской области помогла жительнице добиться замены водопроводной трубы

Сотрудники прокуратуры Дубовского района Волгоградской области отстояли право местной жительницы на замену водопроводной трубы в квартире.

Женщина пожаловалась в прокуратуру на профильное муниципальное предприятие в сфере ЖКХ, которое отказалось заменить ей неисправную водопроводную трубу в квартире. Прокурорская проверка подтвердила, что законные права женщины нарушены, сообщает «Волгоградская правда».

В связи с этим прокуратура возбудила административное производство в отношении главы управляющей компании, в итоге его оштрафовали на пять тысяч рублей. Но главное, что в квартире заявительницы вскоре были выполнены все работы по замене проблемной трубы.
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