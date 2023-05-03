Прокуратура Волгоградской области помогла жительнице добиться замены водопроводной трубы

Сотрудники прокуратуры Дубовского района Волгоградской области отстояли право местной жительницы на замену водопроводной трубы в квартире.
Женщина пожаловалась в прокуратуру на профильное муниципальное предприятие в сфере ЖКХ, которое отказалось заменить ей неисправную водопроводную трубу в квартире. Прокурорская проверка подтвердила, что законные права женщины нарушены, сообщает «Волгоградская правда».
В связи с этим прокуратура возбудила административное производство в отношении главы управляющей компании, в итоге его оштрафовали на пять тысяч рублей. Но главное, что в квартире заявительницы вскоре были выполнены все работы по замене проблемной трубы.