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Эксперт Алина Кашапова призвала аллергиков чаще стирать одежду

Общество
Эксперт Алина Кашапова призвала аллергиков чаще стирать одежду

Ткань одежды собирает на себе пыль, шерсть и другие частички, которые вызывают аллергию. Эксперт Алина Кашапова объяснила, как ухаживать за вещами, если у человека аллергия.

В беседе с изданием «Газета.Ru» она подчеркнула, что при реакции на раздражители текстиль нужно стирать часто. Особенно этот совет актуален в теплое время года, так как в этот момент пыли на улицах в разы больше.

По мнению Кашаповой, после прихода домой необходимо стразу же переодеваться в другую одежду. Для аллергиков не лишней будет и обработка уличной обуви. Протирать ее стоит влажными салфетками с антибактериальным эффектом.

Однако не все понимают, как отличить аллергию от других заболеваний. Некоторые принимают реакцию за ОРВИ. Врач Евгений Варламов перечислил главные симптомы, по которым можно узнать недуг.
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