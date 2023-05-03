Полиция задержала троих грабителей, совершивших налет на дом жителя Волгоградской области

Правоохранителям Октябрьского района поступило заявление от 37-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что ночью к нему в дом ворвались трое незнакомцев, ограбили его, угрожая ножом, и избили. Об этом рассказали в региональном УМВД России.
Как пишет сетевое издание «МК в Волгограде», также преступники заставили потерпевшего написать под диктовку договор купли-продажи на его автомобиль ВАЗ-2114. После чего они скрылись на его машине, забрав при этом 20 000 рублей и золотые украшения.
Оперативники быстро установили личности налетчиков и произвели задержание троих ранее судимых мужчин в возрасте 41, 35 и 29 лет. Двое из преступников привлекались к уголовной ответственности за убийство.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Похищенное у них было изъято. Авто нашли в одном из н. п. Октябрьского района. За это преступление фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе ведомства.