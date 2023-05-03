Полиция задержала троих грабителей, совершивших налет на дом жителя Волгоградской области

Как пишет сетевое издание «МК в Волгограде», также преступники заставили потерпевшего написать под диктовку договор купли-продажи на его автомобиль ВАЗ-2114. После чего они скрылись на его машине, забрав при этом 20 000 рублей и золотые украшения.