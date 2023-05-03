Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пресс-секретарь актера Данилы Козловского опроверг сведения об отъезде артиста за границу

Шоу-бизнес
Пресс-секретарь актера Данилы Козловского опроверг сведения об отъезде артиста за границу

Брат известного актера Данилы Козловского опроверг информацию о его отъезде за рубеж. Об этом Егор Козловский, занимающий должность пресс-секретаря артиста, сообщил в беседе с изданием ТАСС.

Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что звезда фильмов «Легенда №17» и «Духless» якобы покинул Россию из-за отмены нескольких своих спектаклей. В частности, речь шла о выступлениях в Москве и Санкт-Петербурге.

«Нет, он никуда не уезжал, все в порядке», — заявил собеседник агентства.

При этом он напомнил, что 3 мая артист отмечает день рождения. Ему исполнилось 38 лет.

Ранее с праздником коллегу по шоу-бизнесу поздравил режиссер и сценарист Алексей Герман-младший. Он посоветовал имениннику не цепляться за тридцатилетие и «спокойно перейти в новое актерское качество».
отъезд из россии данила козловский егор козловский опровержение актеры
Военкоры ФАН