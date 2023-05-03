Первая в мире напечатанная на 3D-принтере мечеть появится в Дубае

Объединенные Арабские Эмираты стремятся реализовывать на своей территории высокотехнологичные проекты.
Эмират Дубай собирается создать первую в мире мечеть, напечатанную на 3D-принтере. Двухэтажный объект вместит 600 человек на общей площади в две тысячи квадратных метров.
По словам руководителя инженерного отдела Департамента по делам ислама и благотворительной деятельности правительства Дубая Али Мухаммада Алхаляна Алсувайди, здание будет сооружено из бетонной смеси. Строительство планируется начать к концу 2023 года и завершить в первом квартале 2025-го.
«Мы решили напечатать мечеть на 3D-принтере, потому что это новая и инновационная технология, которая потенциально может сэкономить время и ресурсы по сравнению с традиционными методами строительства», — сказал Алсувайди.
Дубай ранее поставил перед собой цель стать мировой столицей 3D-печати, а в 2018 году запустил стратегию, согласно которой к 2030 году 3% всех новых зданий будут создаваться при помощи этой технологии.
Ожидается ряд непредсказуемых трудностей, однако специалисты считают данный проект отличной возможностью для выявления подобных просчетов и усовершенствования планирования в будущем.