Актер Георгий Тесля-Герасимов отправил композиции об СВО и защитниках Донбасса на конкурс патриотичной песни «Родники»

Сейчас что-то сложно уже изменить, поскольку я нахожусь в зоне проведения спецоперации. Да и остальным авторам и исполнителям экстренно, что вырезать, редактировать вряд ли с руки. Странно, что получился такой непрофессиональный подход. Ведь, если люди занимаются всю жизнь музыкой, они должны понимать, что желающие поучаствовать в конкурсе заранее готовят песни. Я, допустим, не подумал о том, что дополнительно могут ограничить хронометраж. У меня композитор как-то спросил, мол не длинновата композиция, я ответил, что песня как песня — историю раскрывает. В общем, неприятно, что после объявления конкурса за 15 дней до окончания приема заявок сталкиваешься с какими-то препятствиями, вместо слов поддержки. Надо было организаторам на два шага вперед продумать этот момент, тем более не сложно догадаться, что многие авторы будут присылать композиции буквально с фронта. Но раз так сложилось, будем как-то приспосабливаться.