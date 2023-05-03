Актер Георгий Тесля-Герасимов отправил композиции об СВО и защитниках Донбасса на конкурс патриотичной песни «Родники»

Всероссийский конкурс патриотической песни «Родники» собрал под своим крылом авторов и исполнителей композиций со всей России. Заявку на участие в музыкальном состязании подал и доброволец НМ ДНР актер, режиссер Георгий Тесля-Герасимов. На суд слушателей и жюри он представил несколько композиций посвященных спецоперации и защитникам Донбасса.
В авторской колонке для ФАН актер отметил, что подобные мероприятия, в которых могут принять участие и неизвестные широкому слушателю авторы, необходимы. Однако при этом посетовал на то, что дополнительные условия конкурса были озвучены лишь за 15 дней до окончания приема заявок. Руководитель проекта Олег Газманов попросил присылать композиции длиной не более трех с половиной минут.
Многие авторы будут присылать композиции буквально с фронта. Колонка Георгия Тесля-Герасимова
Прежде всего хочу сказать большое спасибо всем, кто решил организовать конкурс патриотической песни, он нам очень нужен. Во-вторых, отдельная благодарность людям, которые непосредственно занимаются отбором песен. Желающих принять участие в конкурсе много, и я в их числе.
На конкурс я отправил несколько композиций. Все они конечно посвящены нынешним событиям на фронте, участникам спецоперации. О некоторых из них я уже рассказывал ранее, например, в конкурсный список я включил «Белый снег» и «Шахтерская дивизия». Я не раз уже говорил, что сейчас практически все мое творчество связано именно боевыми действиями, и иначе для меня, как для участника СВО быть не может.
В ходе отбора идет онлайн прослушивание, с произведением знакомятся и зрители, и жюри. И все хорошо, все отлично, если бы не одно «но».
Возьмем условия конкурса, сначала, вроде, было все понятно. Но 29 апреля Олег Газманов выложил просьбу о том, чтобы все конкурсные песни были длительностью не более двух с половиной минут. Акцентирую: эта информация появилась только 29 апреля.
Ну, почему это ограничение сразу не прописать в условиях конкурса?! Сейчас представляете, сколько людей уже сделали аранжировки к своим произведениям! У меня самого, например, хронометраж одной из самых коротких композиций 3 минуты 53 секунды.
Сейчас что-то сложно уже изменить, поскольку я нахожусь в зоне проведения спецоперации. Да и остальным авторам и исполнителям экстренно, что вырезать, редактировать вряд ли с руки. Странно, что получился такой непрофессиональный подход. Ведь, если люди занимаются всю жизнь музыкой, они должны понимать, что желающие поучаствовать в конкурсе заранее готовят песни. Я, допустим, не подумал о том, что дополнительно могут ограничить хронометраж. У меня композитор как-то спросил, мол не длинновата композиция, я ответил, что песня как песня — историю раскрывает. В общем, неприятно, что после объявления конкурса за 15 дней до окончания приема заявок сталкиваешься с какими-то препятствиями, вместо слов поддержки. Надо было организаторам на два шага вперед продумать этот момент, тем более не сложно догадаться, что многие авторы будут присылать композиции буквально с фронта. Но раз так сложилось, будем как-то приспосабливаться.