Бамако, 3 мая. Вооруженные силы Мали (FAMa) конфисковали более 200 новых мотоциклов в районе Ниафунке. По информации следствия, они предназначались для целей радикальных группировок.
Бойцы республиканской армии провели разведку и обнаружили два грузовика с двухколесными транспортными средствами (ТС). В ходе проверки сотрудники силовых структур выяснили, что ТС не имеют регистрационных документов, что указало на их принадлежность боевикам.
После уточнения обстоятельств солдаты FAMa задержали девять радикалов, которые сопровождали мотоциклы. Оперативники продолжают следственные мероприятия для уточнения всех деталей происшествия.
Вооруженные силы Мали своевременно реагируют на любые попытки дестабилизации обстановки в регионах страны. Подобные успехи стали возможны после начала военно-технического сотрудничества между Бамако и Москвой.
Инструкторы из РФ, которых ряд иностранных СМИ зачастую связывает с ЧВК «Вагнер», на протяжении нескольких лет качественно обучают личный состав силовых ведомств республики. Благодаря консультативной поддержке российских специалистов бойцы FAMa регулярно проводят контртеррористические мероприятия.
Ранее солдаты армии Мали уничтожили отряд радикалов в окрестностях города Диалассагу. Военнослужащие ликвидировали восемь человек и конфисковали у них оружие, боеприпасы и технику.