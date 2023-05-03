Пригожин поделился мнением ветерана боевых действий о положении дел на фронте

Ветеран боевых действий предположил, что НАТО интересно наблюдать за тем, как генштаб пытается «похоронить» «оркестр». При этом противник считал эту задачу невыполнимой. Соратник Пригожина добавил, что проходила подготовка войск, а также разрабатывались планы.