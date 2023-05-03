Пригожин поделился мнением ветерана боевых действий о положении дел на фронте

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин привел цитату одного из соратников, который уличил генштаб в попытке «похоронить» «оркестр».
Предприниматель рассказал, что получает большое количество сообщений от соратников. По его словам, больше всего внимание привлекла цитата одного известного ветерана боевых действий.
«Если оценивать со стороны противника, то мы занимаемся самоистязанием», – приводит эти слова пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер».
Ветеран боевых действий предположил, что НАТО интересно наблюдать за тем, как генштаб пытается «похоронить» «оркестр». При этом противник считал эту задачу невыполнимой. Соратник Пригожина добавил, что проходила подготовка войск, а также разрабатывались планы.
«А оказалось все очень просто надо было найти слабое самолюбивое «полководческое» обиженное существо, которое с визгом «Не прощу!» практически сделало за укров всю работу», – подчеркнул он.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что готов выступить в Госдуме, чтобы озвучить свою позицию по спецоперации. По его словам, парламент является лучшим местом для такого обсуждения.