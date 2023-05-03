Океанолог Слюняев перечислил самые опасные районы России с точки зрения возникновения цунами

Заведующий сектором Института прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова РАН Слюняев считает, что главная опасность природного явления — его внезапность. Известно, что на Дальний Восток цунами могут приходить из Тихого океана, поэтому неспроста термин имеет японское происхождение. Катаклизмы могут произойти и в Черном море, и в других крупных водоемах, но уже в меньших масштабах.