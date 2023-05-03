Океанолог Слюняев перечислил самые опасные районы России с точки зрения возникновения цунами

Физик-океанолог, профессор кафедры фундаментальной математики НИУ ВШЭ Алексей Слюняев считает, что дальневосточное побережье России больше остальных районов подвержено возникновению цунами. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.ru».
Заведующий сектором Института прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова РАН Слюняев считает, что главная опасность природного явления — его внезапность. Известно, что на Дальний Восток цунами могут приходить из Тихого океана, поэтому неспроста термин имеет японское происхождение. Катаклизмы могут произойти и в Черном море, и в других крупных водоемах, но уже в меньших масштабах.
Океанолог объясняет, цунами появляются тогда, когда волна переносит энергию, полученную от источника возбуждения, на заметное расстояние и затем выходит на берег. При этом причины такой волны могут быть совершенно разные: падение тел космического происхождения, неожиданные оползни, а также деятельность атмосферных фронтов. В основном, природное явление такого рода возникает из-за тектонической деятельности Земли, заключил Слюняев.
Не так давно недалеко от Алматы утром сейсмологи зарегистрировали два землетрясения. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.