Политолог Сергей Михеев призвал задействовать весь военный потенциал России в СВО

Россия в ходе спецоперации должна в полной мере демонстрировать военно-технические преимущества и наносить удары по всей территории Украины в рамках спецоперации. Такое мнение выразил политолог и публицист Сергей Михеев.
Эксперт в беседе с SM.News заявил, что необходимо «максимально дорабатывать», применяя все ресурсы, которые имеются в наличии. По его словам, для достижения успеха нужно демонстрировать все военно-технические преимущества.
Михеев предложил расширить поражение военных целей на украинской территории. По его словам, России следует сорвать контрнаступление ВСУ, нанося удары по их резервам и технике.
«Как по мне, так ради срыва этого контрнаступления удары надо наносить по всей территории. И особенно — по точкам транспортного входа», — указал эксперт.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка объяснил, как ВС РФ выбивают «натовский щит» ВСУ.