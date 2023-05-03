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В Севастополе в апреле на свет появились 266 детей

Общество
В Севастополе в апреле на свет появились 266 детей

Родильный дом №2 города Севастополя подвел итоги работы за апрель. Согласно опубликованной статистике, за второй месяц весны на свет появились 266 малышей — 135 мальчиков и 131 девочка.

Среди новорожденных — четыре двойни, сообщает сетевое издание «Вести Севастополь». Специалисты родильного дома рассказали, что самый крупный из родившихся в апреле малышей весил 4 килограмма 800 граммов, а самый маленький — всего 690 граммов. В предыдущем месяце в Севастополе родились 292 ребенка.

С начала 2022 года власти города начали выдавать новорожденным памятные знаки «Родившемуся в городе-герое Севастополе». Забрать медаль и документ молодые родители могут в отделениях ЗАГС.
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