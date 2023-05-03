В Севастополе в апреле на свет появились 266 детей

Среди новорожденных — четыре двойни, сообщает сетевое издание «Вести Севастополь». Специалисты родильного дома рассказали, что самый крупный из родившихся в апреле малышей весил 4 килограмма 800 граммов, а самый маленький — всего 690 граммов. В предыдущем месяце в Севастополе родились 292 ребенка.