«Спасибо, Адам, за поддержку»: Пригожин отреагировал на обращение депутата Делимханова

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поблагодарил депутата Государственной думы Адама Делимханова за поддержку в вопросе решения проблемы со «снарядным голодом».
Парламентарий в своем видеообращении отметил, что в Госдуме понимают проблемы, с которыми сталкиваются бойцы ЧВК «Вагнер» в рамках спецоперации на Украине. Депутат выразил надежду, что все возникающие по ходу проведения боевых действий вопросы будут решены.
«Понятно, что сегодня, если человек погибает из-за нехватки боеприпасов, для нас это очень трудно. Мы делали и будем делать все для того, чтобы эти задачи решать», — сказал Делимханов.
Пригожин в свою очередь обратил внимание, что Делимханов говорил не только от себя, но и от лица многих депутатов Госдумы. Бизнесмен уверен, что парламент способен решить проблему с нехваткой боеприпасов.
«Только что мне показали заявление Адама Делимханова. Спасибо, Адам, за поддержку. Уверен, что он говорил не только от своего имени, но и от многих других депутатов и руководства Государственной думы. Считаю, что Госдума способна изменить ситуацию к лучшему. Мы делаем общее дело — защищаем интересы России», — подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер».
Пригожин ранее сообщил, что ЧВК «Вагнер» передала в Госдуму письма от погибших бойцов с призывом решить проблему «снарядного голода». По словам основателя «оркестра», околовоенные бюрократы заставили погибать российский народ.