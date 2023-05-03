Жителей Кубани ждет массовая иммунизация от кори

Глава управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Мария Потемкина оценила ситуацию с распространением кори в регионе.
По данным Потемкиной, в начале 2023 года в Краснодарском крае наметилась негативная тенденция роста заболеваемости корью. Уже подтверждено более 30 случаев инфицирования, хотя в аналогичный период прошлого года было зарегистрировано лишь несколько случаев заболевания, сообщают «Питерские заметки».
Как отметила Потемкина, во избежание риска дальнейшего распространения эпидемии кори местные власти приняли решение о проведении массовой иммунизации жителей, включая детей. Речь идет о прививках более 15 тысяч человек.