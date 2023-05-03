Жителей Кубани ждет массовая иммунизация от кори

По данным Потемкиной, в начале 2023 года в Краснодарском крае наметилась негативная тенденция роста заболеваемости корью. Уже подтверждено более 30 случаев инфицирования, хотя в аналогичный период прошлого года было зарегистрировано лишь несколько случаев заболевания, сообщают «Питерские заметки».