Жителей Йошкар-Олы в День Победы угостят солдатской кашей

В День Победы, 9 Мая, жители Йошкар-Олы смогут попробовать настоящую солдатскую кашу из полевой кухни. Всего в городе будет открыто пять точек с угощением.
Перед раздачей сытного обеда горожанам и гостям города будут предложены концертные программы, сообщает ИА «МедиаПоток». Пресс-служба администрации Йошкар-Олы опубликовало местоположение точек, где будут размещены полевые кухни.
Первая кухня будет располагаться за Дворцом культуры Российской армии. Работать она начнет уже в 10 часов утра. Здесь же пройдет праздничный концерт «Моя весна! Моя Победа!».
В Центральном парке будет представлена концертная программа «Дорогами Победы». Полевая кухня здесь заработает с 13 часов. В 14 часов порции каши начнут раздавать на площадке перед Дворцом культуры имени 30-летия Победы. Здесь состоится праздничный концерт «Победный май».