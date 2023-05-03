Покупка GPS-навигаторов через «Авито» и слежка за мэром Ялты: ФАН публикует кадры допроса завербованного ГУР крымчанина

Задержанный за подготовку теракта в Крыму Сергей Кривошеин рассказал правоохранителям, как контактировал с членами законспирированной агентурной группы ГУР Украины. Видео допроса завербованного местного жителя оказалось в распоряжении ФАН.
Кривошеин признался, что познакомился с Александром Литвиненко — одним из членов группы, еще в 2013 году. После начала СВО визиты последнего участились. Во время допроса задержанный не скрывал, что догадывался о подноготной просьб Литвиненко, который поручил купить ему GPS-навигатор через интернет-сервис.
«Когда ты его получишь, разместишь объявление на "Авито" по той цене, которой купил, и у тебя через пару дней, — говорит (Литвиненко — Прим. Ред.), — его купят. А на следующий день он еще позвонил: "купи еще один", — уже два. Я предполагал, что это все нужно для слежки», — рассказал Кривошеин.
Напомним, что задержанный также участвовал в слежке за домом мэра Ялты. Кривошеин и его сообщники парковали свои машины около входа и снимали происходящее на видеорегистратор.