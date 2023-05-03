Покупка GPS-навигаторов через «Авито» и слежка за мэром Ялты: ФАН публикует кадры допроса завербованного ГУР крымчанина

Кривошеин признался, что познакомился с Александром Литвиненко — одним из членов группы, еще в 2013 году. После начала СВО визиты последнего участились. Во время допроса задержанный не скрывал, что догадывался о подноготной просьб Литвиненко, который поручил купить ему GPS-навигатор через интернет-сервис.