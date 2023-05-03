«Можно узнать ответы на любые вопросы»: Марианна Абравитова рассказала о «возможностях» карт Таро

Карты таро — колода карт, которая используется с середины XIV века в различных странах мира для карточных игр. С конца XVIII века они стали использоваться и для гадания.
В настоящее время гадание на картах Таро является одним из наиболее популярных способов заглянуть в будущее или получить ответы на волнующие человека вопросы. Таролог Марианна Абравитова в беседе с корреспондентом ФАН более подробно рассказала о «способностях» магических карт.
«Карты Таро – это универсальный прогностический инструмент, с их помощью можно узнать ответы на любые вопросы. Начиная от житейских, к примеру: "какой автомобиль или бытовую технику лучше выбрать?" Заканчивая более возвышенными: мы можем подняться на иные этажи мироздания и спросить о том, как устроен мир. Можно задавать любые вопросы, уходить на любую глубину, в том числе и духовную», – объяснила Марианна Абравитова.
Собеседница ФАН также отметила, что изначально карты Таро были жреческим инструментом. Представители жречества задавали более масштабные вопросы, к примеру: «о правильном сценарии ведения боевых действий, какую династию лучше поставить у власти» и так далее. У карт Таро можно спрашивать совет: «Как лучше поступить? Какие варианты развития событий возможны, если поступить определенным таким образом?».
«Существует достаточное количество прогностических инструментов, например: астрология, руны, шахматы. Последние изначально были разработаны не как интеллектуальная игра, а как прогностический инструмент. В настоящее время мало людей умеют предсказывать события с помощью шахмат. Кстати говоря, я умею это делать. Но если говорить о Таро, то это универсальный инструмент, который рассматривает более глубокие слои. Они заходят в такую информационную нишу, куда не может попасть больше ни один инструмент», – подытожила психолог.
Ранее Марианна Абравитова рассказала, как найти хорошего таролога.