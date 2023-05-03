«Можно узнать ответы на любые вопросы»: Марианна Абравитова рассказала о «возможностях» карт Таро

Собеседница ФАН также отметила, что изначально карты Таро были жреческим инструментом. Представители жречества задавали более масштабные вопросы, к примеру: «о правильном сценарии ведения боевых действий, какую династию лучше поставить у власти» и так далее. У карт Таро можно спрашивать совет: «Как лучше поступить? Какие варианты развития событий возможны, если поступить определенным таким образом?».