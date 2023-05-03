Канадские ученые открыли, что устойчивые бактерии могут перемещаться на большие расстояния

В образцах содержалось от 330 до больше чем 30 000 бактерий в 1 миллилитре атмосферной облачной воды. В данных бактериях были найдены 29 различных подтипов генов устойчивости к антибиотикам. Представители науки пока не знают, насколько большую опасность для здоровья представляют их находки. Так, только от 5 до 50% организмов, обнаруженных в атмосфере, остаются в жизнеспособном состоянии.