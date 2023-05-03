Канадские ученые открыли, что устойчивые бактерии могут перемещаться на большие расстояния

Анализ образцов с вершины потухшего вулкана показал, что устойчивые бактерии способны преодолевать значительные расстояния. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science of The Total Environment.
Исследователи рассмотрели образцы, полученные на станции атмосферных исследований на вершине неактивного вулкана Пюи-де-Дом в центральной Франции, на высоте 1464 м, пишет ИА «Экспресс-Новости». Ученые искали гены, несущие устойчивость к антибиотикам, заявил руководитель исследования Флорент Росси из Университета Лаваля в Квебеке.
В образцах содержалось от 330 до больше чем 30 000 бактерий в 1 миллилитре атмосферной облачной воды. В данных бактериях были найдены 29 различных подтипов генов устойчивости к антибиотикам. Представители науки пока не знают, насколько большую опасность для здоровья представляют их находки. Так, только от 5 до 50% организмов, обнаруженных в атмосфере, остаются в жизнеспособном состоянии.
По словам Росси, обычно в атмосфере находят бактерии, которые не проникают в человеческое тело. Однако неизвестно, могут ли гены устойчивости бактерий передаваться от безвредных бактерий в облаках к опасным для человека бактериям, добавил специалист.