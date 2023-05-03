Актер Данила Козловский улетел в Турцию после отмены спектаклей в российских театрах

Осудивший специальную военную операцию на Украине актер Данила Козловский покинул Россию. Как сообщает Telegram-канал SHOT, он отправился в Стамбул.
Подчеркивается, что Турция станет не последней точкой в его маршруте. О дальнейших планах артиста неизвестно.
Причиной отъезда, вероятно, стали отмены спектаклей. Свою роль в этом также сыграл скандал, связанный с главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным. Он призвал проверить Козловского по статье о дискредитации ВС РФ.
Актер подал иск о защите чести и достоинства. Однако суд не принял заявление. Он старался вернуть благосклонность публики, но поддержки не снискал.
Ранее активисты призывали проверить на факт финансирования ВСУ певицу Кристину Орбакайте и ее сына. Общественники уверены, что исполнительницу нужно лишить квартиры в Москве.