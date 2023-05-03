Актер Данила Козловский улетел в Турцию после отмены спектаклей в российских театрах

Причиной отъезда, вероятно, стали отмены спектаклей. Свою роль в этом также сыграл скандал, связанный с главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным. Он призвал проверить Козловского по статье о дискредитации ВС РФ.