Стрельба в одной из школ Белграда могла произойти из-за плохой успеваемости нападавшего

Стоит напомнить, что ранее один из учеников школы открыл огонь по другим детям и сотрудникам образовательного учреждения. При этом сообщается, что до этого нападавший получил неудовлетворительную оценку по истории. Преподаватель оценил знания ребенка на единицу.