Стрельба в одной из школ Белграда могла произойти из-за плохой успеваемости нападавшего

Плохая успеваемость могла привести к стрельбе в белградской школе. Соответствующую информацию распространили сербские СМИ.
Стоит напомнить, что ранее один из учеников школы открыл огонь по другим детям и сотрудникам образовательного учреждения. При этом сообщается, что до этого нападавший получил неудовлетворительную оценку по истории. Преподаватель оценил знания ребенка на единицу.
К текущему моменту министерство внутренних дел республики подтвердило смерть девяти человек, включая охранника. Также, по данным ведомства, ранения различной степени тяжести получили семеро школьников и еще 15 пострадали.