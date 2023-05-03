Блогер Александра Митрошина призналась в факте неуплаты налогов и погасила задолженность

Блогер Александра Митрошина, против которой было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, частично признала вину и сообщила о погашении задолженности в размере 127 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По словам блогера, основную часть долга она закрыла почти сразу после начала разбирательства, а остаток (9 миллионов) заплатила накануне. Девушка подчеркнула, что не бежала в ОАЭ от ответственности, а переехала в Дубай задолго до начала проверки.
Митрошина считает, что «блогерство — это еще не состоявшийся вид предпринимательства, а блогеры не всегда уделяют нужное внимание юридическим основам бизнеса». Поэтому вину она признала частично, сказав, что налоги выплачивала, но должного тщательного внимания всей бухгалтерии не уделила.
Ранее RT сообщило, что спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал правильным особый контроль ФНС за уклоняющимися от налогов.