Блогер Александра Митрошина призналась в факте неуплаты налогов и погасила задолженность

По словам блогера, основную часть долга она закрыла почти сразу после начала разбирательства, а остаток (9 миллионов) заплатила накануне. Девушка подчеркнула, что не бежала в ОАЭ от ответственности, а переехала в Дубай задолго до начала проверки.