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Bild: Меркель и Шольц провели неформальную встречу с бывшим президентом США Обамой в Берлине

Политика
Bild: Меркель и Шольц провели неформальную встречу с бывшим президентом США Обамой в Берлине

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и действующий глава правительства Германии Олаф Шольц провели встречу в Берлине с экс-президентом США Бараком Обамой. Об этом сообщило издание Bild.

Согласно сообщению издания, Меркель со своим супругом поужинали с бывшим президентом США вечером 2 мая. Встреча носила неформальный характер, а само мероприятие получило название «Вечер с президентом Бараком Обамой».

Шольц встретился с Обамой 3 мая за обедом в ведомстве федерально канцлера. Однако агентство не раскрыло подробности их разговоров.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ будет следить за тем, чтобы поставляемое ими на Украину вооружение не использовалось для нанесения ударов по территории России. Он добавил, что это очень важно для Берлина, пишет RT.
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