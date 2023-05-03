Артист Игорь Головин раскрыл главное амплуа актера Кирилла Полухина

Актер Кирилл Полухин празднует сегодня свой день рождения. По этому поводу через ФАН именинника поздравил актер театра и кино Игорь Головин.
Собеседник отметил, что знаком с этим артистом на протяжении уже многих лет.
«В свое время мы познакомились на одном из проектов. Не помню, на каком именно, так давно это был. С тех пор постоянно пересекались с ним на съемках. Очень доброжелательный, отзывчивый человек. Впрочем, я давно его не видел, уже несколько лет как-то не получалось. Как-то раз на юбилей он подарил мне шикарный галстук, который я до сих пор ношу», — рассказал актер.
Игорь Головин также выразил твердую уверенность в том, что Кирилл Полухин блестяще воплощает на экране не только криминальных типажей.
«Посмотрите на Игоря Свистунова в его исполнении в сериале “Чужой район”. Он же в первую очередь уникальный комедийный актер. Он очень острохарактерный артист, поэтому способен играть все, что угодно. Мы просто узнали о нем в бандитском типаже по картине “Чужая”. Именно после нее его узнали. Вообще же, он очень хороший комедийный актер. Уверен, по роли Свистунова его все знают и любят», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.
«Самое главное, здоровья! Все остальное приложится. После этой дурацкой пандемии, самым главным стало здоровье: оно оказалось ценнее всего, а не работа. Он талантливый человек, так что у него все будет хорошо. Главное, чтобы было здоровье», — напутствовал актер.
Ранее режиссер Алексей Герман-младший через ФАН поздравил с днем рождения актера Данилу Козловского. Как отметил собеседник, этот артист сейчас находится в опасном возрасте.