Юрий Кнутов: данные генерала Каволи обернут в свою пользу и «ястребы», и «голуби» в конгрессе

Ранее генерал Каволи отмечал, что флот боевых самолетов у России никуда не исчез, а по ряду показателей даже увеличился. Также на предыдущих слушаниях генерал сообщил, что численность российской группировки, задействованной в конфликте, на сегодня значительно превышает численность группировки войск РФ, сформированной в феврале прошлого года. Кроме того, генерал Каволи заявил, что сегодня российские сухопутные силы технически намного мощнее, чем были в начале конфликта на Украине.