Юрий Кнутов: данные генерала Каволи обернут в свою пользу и «ястребы», и «голуби» в конгрессе

Накануне глава Европейского командования армии США генерал Кристофер Каволи высказал в конгрессе свои оценки хода конфликта на Украине. Заявления Каволи обескуражили многих конгрессменов. Как заявил по этому поводу ФАН военный аналитик Юрий Кнутов, американские политики могут использовать эту информацию как для сворачивания, так и для продолжения конфликта.
Напомним, выступая на слушаниях в Конгрессе, генерал Кристофер Каволи заявил, что «оценка состояния российских войск, принимающих участие в конфликте на Украине, была серьезно искажена в СМИ». Каволи имел в виду, что о ситуации на Украине общественность и политики США судят только по публикациям в прессе.
«Большая часть российских войск от этого конфликта никак не пострадала. А все рассуждения о том, что «Украина побеждает в конфликте с Россией», во многом ошибочны», — сообщил он.
Ранее генерал Каволи отмечал, что флот боевых самолетов у России никуда не исчез, а по ряду показателей даже увеличился. Также на предыдущих слушаниях генерал сообщил, что численность российской группировки, задействованной в конфликте, на сегодня значительно превышает численность группировки войск РФ, сформированной в феврале прошлого года. Кроме того, генерал Каволи заявил, что сегодня российские сухопутные силы технически намного мощнее, чем были в начале конфликта на Украине.
«Военно-воздушные силы РФ потеряли очень мало своей техники, у них есть еще как минимум тысяча истребителей и бомбардировщиков. Кроме того, военное руководство РФ воздержалось от использования самых современных истребителей и вооружений. Тем временем, в арсенал ее вооруженных сил добавляется новое современное оружие, включая истребители и танки», — заявил глава Европейского командования США.
По его словам, использование Россией в конфликте своего более старого оружия нужно рассматривать, прежде всего, как слабость ВСУ — несмотря на накачку украинской армии натовским оружием. То есть, русским генералам просто жалко тратить на третьестепенную, хоть и большую, страну свое лучшее вооружение. Отвечая на вопрос о частоте патрулирования российских подводных лодок в мировом океане, Каволи признал, что на большинство российских сил «конфликт на Украине не оказал негативного влияния».
Более того, по мнению Каволи, «русские не просто менее активны, на самом деле, они сейчас более активны, чем мы видели годами ранее». Генерал уточнил, что российская боеготовность в Атлантике находится на самом высоком уровне в 21-м веке.
«И это несмотря на все усилия, которые они предпринимают на Украине», — добавил он.
По мнению экспертов, заявления Каволи полностью опровергли пропагандистскую кампанию Института изучения войны (ISW) о потере русской армией статуса «второй по силе в мире».
Как заявил по этому поводу ФАН военный аналитик, директор Музея истории войск ПВО Юрий Кнутов, информация от генерала Каволи позволит американским политикам принимать более взвешенные и логичные решения.
«На сегодняшний день в американском Конгрессе сложились две условные партии — «ястребов» и «голубей». «Ястребы», ряды которых составляют по большей части демократы, активно требуют увеличения поставок всех видов и типов оружия Украине — включая натовские истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Параллельно они обвиняют администрацию Байдена в бездействии и хроническом недофинансировании ВСУ, — пояснил эксперт Кнутов. — «Голуби», большинство из которых составляют конгрессмены-республиканцы, указывают на тот факт, что США и так уже потратили на вооружение Киева 60 миллиардов долларов, но каких-то конкретных результатов траты таких гигантских денег не видно. Поэтому, считают они, Америка должна постепенно сворачивать поддержку Украины, и сосредотачиваться на «китайской угрозе».
По этому поводу между двумя группировками политиков идут ожесточенные споры, и выступление генерала Каволи имело цель предоставить им максимально объективную информацию о происходящем в зоне конфликта, отметил он.
«Тем не менее, данная информация может быть интерпретирована американскими конгрессменами совершенно по-разному. И до сих пор непонятно, кто именно перетянет — «ястребы» или «голуби». Первые могут использовать эти данные как аргумент в пользу того, что Украину нужно срочно довооружать самолетами и ракетами. «Голуби» в Конгрессе наверняка предпочтут посмотреть, как ВСУ справятся с уже многократно анонсированным весенним наступлением. Если пресловутый «контрнаступ» ВСУ захлебнется и обернется масштабными потерями, то у американских политиков-«голубей» появится убедительный аргумент в пользу того, что финансирование Киева нужно сворачивать. И постепенно переносить главные военно-политические усилия Америки на противостояние с Пекином», — заключил Юрий Кнутов.
Напомним, как заявило 2 мая агентство Reuters, Вашингтон намерен заявить о новом пакете военной помощи Украине на 300 миллионов долларов.
«Администрация Джо Байдена вскоре объявит о новом пакете военной помощи Украине на 300 миллионов долларов. Он включает артиллерийские и минометные боеприпасы, военные грузовики, тяжелую технику, запасные части и ракеты Hydra-70», — сообщило агентство.
До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «Киеву уже поставили 98% обещанной военной техники».