Госдума рассмотрит поправки о проведении выборов в новых российских регионах при военном положении

Поправки к закону о военном положении внесены в Госдуму для проведения выборов в новых регионах России. Об этом сообщил глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Депутат отметил, что действующие положения закона запрещают проведение референдумов и выборов на территории, где введено военное положение. При этом в законах о принятии новых субъектов в состав РФ говорится, что в них осенью должны пройти выборы.
«Чтобы нивелировать это противоречие и дать возможность гражданам выразить свою политическую волю, такие поправки стоит принят», — заявил Крашенников.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал оказывать помощь новым регионам «с теплом, заботой».