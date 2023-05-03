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Госдума рассмотрит поправки о проведении выборов в новых российских регионах при военном положении

Общество
Госдума рассмотрит поправки о проведении выборов в новых российских регионах при военном положении

Поправки к закону о военном положении внесены в Госдуму для проведения выборов в новых регионах России. Об этом сообщил глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Депутат отметил, что действующие положения закона запрещают проведение референдумов и выборов на территории, где введено военное положение. При этом в законах о принятии новых субъектов в состав РФ говорится, что в них осенью должны пройти выборы.

«Чтобы нивелировать это противоречие и дать возможность гражданам выразить свою политическую волю, такие поправки стоит принят», — заявил Крашенников.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал оказывать помощь новым регионам «с теплом, заботой».
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