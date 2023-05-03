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В Токио прошел митинг против внесения поправок о существовании сил самообороны в конституцию страны

Политика
В Токио прошел митинг против внесения поправок о существовании сил самообороны в конституцию страны

Жители Токио организовали митинг против внесения поправок в конституцию страны. Речь идет о желании японский властей официально признать факт существования сил самообороны в государстве.

Как стало известно, на акцию протеста вышли порядка 25 тысяч человек. Демонстранты прошлись по улицам столицы, держа в руках плакаты с лозунгами в поддержку «мирной» статьи основного закона Японии.

Противники изменений подчеркнули, что в ней говорится об отказе Токио от содержания собственной армии и ведения войны ради урегулирования конфликтов. Об этом сообщил корреспондент РИА Новостей с места событий.

Более того, граждане раскритиковали желание правительства увеличить военные расходы. То же касается линии на усиление сил самообороны.

Ранее сообщалось, что Япония и Франция планируют заключить соглашение о совместных разработках нового типа атомного реактора. Подписание соответствующего договора должно состояться в ближайшее время.
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