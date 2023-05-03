«Скромные поводы для оптимизма»: представитель Кремля Дмитрий Песков о зерновой сделке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы, связанные с зерновой сделкой. Представитель Кремля дал не очень оптимистичные прогнозы на счет этого соглашения.
Его заявление опубликовали журналисты RT. Песков подчеркнул, что Кремль не испытывает надежд в отношении происходящего.
«Пока очень скромные поводы для оптимизма, если не сказать обратное», — коротко отметил пресс-секретарь.
Ранее представитель Кремля также отвечал на вопрос Польши о репарациях. Страна планирует потребовать их у России в том случае, если такая же просьба будет удовлетворена Германией. По мнению Пескова, претензии Варшавы «непонятные» — он отказался это комментировать.