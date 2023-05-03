«Скромные поводы для оптимизма»: представитель Кремля Дмитрий Песков о зерновой сделке

Ранее представитель Кремля также отвечал на вопрос Польши о репарациях. Страна планирует потребовать их у России в том случае, если такая же просьба будет удовлетворена Германией. По мнению Пескова, претензии Варшавы «непонятные» — он отказался это комментировать.