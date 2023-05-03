Стихийный мемориал в память о жертвах «одесской Хатыни» появился в Белгороде

Табличку «Одесса 02.05.2014, мы помним» поставили вчера у подножия бюста Богдана Хмельницкого на остановке «Родина» в Белгороде. В память о зверски убитых одесситах белгородцы возложили цветы.
Как пишет ИА «Бел.Ру», эту акцию жители областного центра проводят каждый год. Также под бюстом поставили фото Вадима Папуры, самого младшего из жертв массовой расправы. На момент убийства Вадиму было 17 лет: 2 мая юноша вместе с другими активистами «антимайдана» защищался от агрессии радикально настроенных националистов на улице Греческой, затем спрятался в дом Профсоюзов, где и погиб. Родственники рассказывают, что молодой одессит выпрыгнул из окна горящего здания, и убийцы расправились с ним на земле.
Трагедия в Одессе случилась 2 мая 2014 года. В тот день Дом профсоюзов Одессы, куда спрятались сторонники «айтимайдана» подожгли радикалы-националисты. В итоге погибло более 40 человек, часть из которых была забита до смерти беснующейся толпой уже на выходе из здания.