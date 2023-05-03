Стихийный мемориал в память о жертвах «одесской Хатыни» появился в Белгороде

Как пишет ИА «Бел.Ру», эту акцию жители областного центра проводят каждый год. Также под бюстом поставили фото Вадима Папуры, самого младшего из жертв массовой расправы. На момент убийства Вадиму было 17 лет: 2 мая юноша вместе с другими активистами «антимайдана» защищался от агрессии радикально настроенных националистов на улице Греческой, затем спрятался в дом Профсоюзов, где и погиб. Родственники рассказывают, что молодой одессит выпрыгнул из окна горящего здания, и убийцы расправились с ним на земле.