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Официальный представитель МИД России Захарова: обсуждается встреча высокого уровня по «зерновой сделке»

Политика
Официальный представитель МИД России Захарова: обсуждается встреча высокого уровня по «зерновой сделке»

Проведение встречи высокого уровня по «зерновой сделке» находится на стадии обсуждения — ее сроки окончательно еще не были согласованы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что обсуждение встречи действительно ведется. Кроме того, в Москве 5 мая состоится встреча с представителями ООН по черноморской зерновой инициативе.

«Проведение встречи высокого уровня в предстоящий период, действительно, обсуждается, сроки окончательно не согласованы», — отметила Захарова.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что перспектива продления зерновой сделки неясна. Кроме того, он отметил, что все зависит от учета требований России, пишет RT.
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