Главы МИД Туниса и Ливии обсудили укрепление отношений между двумя странами

Тунис, 3 мая. Глава МИД Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджла Мангуш посетила Тунис с рабочим визитом, пишут арабские СМИ.
Министр иностранных дел по вопросам миграции и граждан за рубежом Набиль Аммар объявил о прибытии делегации ПНЕ. Во время встречи стороны обсудили укрепление связей, которые объединяют оба государства.
«Визит в Тунис направлен на развитие отношений и стремление к интеграции и партнерству двух братских народов, объединяющих два региона для достижения наивысшего уровня сотрудничества и реализации общих целей», — заявила Наджла Мангуш.
Ранее Национальный совет Ордена врачей Туниса (CNOM) объявил о заключении соглашения о сотрудничестве в области мобильности медработников с Ливией.