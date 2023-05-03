Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Главы МИД Туниса и Ливии обсудили укрепление отношений между двумя странами

Весь мир
Главы МИД Туниса и Ливии обсудили укрепление отношений между двумя странами

Тунис, 3 мая. Глава МИД Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджла Мангуш посетила Тунис с рабочим визитом, пишут арабские СМИ.

Министр иностранных дел по вопросам миграции и граждан за рубежом Набиль Аммар объявил о прибытии делегации ПНЕ. Во время встречи стороны обсудили укрепление связей, которые объединяют оба государства.

«Визит в Тунис направлен на развитие отношений и стремление к интеграции и партнерству двух братских народов, объединяющих два региона для достижения наивысшего уровня сотрудничества и реализации общих целей», — заявила Наджла Мангуш.

Ранее Национальный совет Ордена врачей Туниса (CNOM) объявил о заключении соглашения о сотрудничестве в области мобильности медработников с Ливией.
тунис Ливия ПНЕ
Военкоры ФАН