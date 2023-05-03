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Египет заявил об усилении экономического кризиса в стране на фоне прибывающих беженцев из Судана

Весь мир
Египет заявил об усилении экономического кризиса в стране на фоне прибывающих беженцев из Судана

Каир, 3 мая. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил опасения по поводу экономического кризиса в его стране на фоне прибывающих беженцев из Судана, пишут арабские СМИ.

Ас-Сиси заявил о нежелании принимать больше граждан Хартума, которые бегут от вооруженных столкновений между ВС республики и Силами быстрого реагирования. Президент подчеркнул, что продолжение конфликта повлияет на его государство.

«Число мигрантов, проживающих в Египте, достигло 9 миллионов человек из 133 стран. Это около 8,7% от общей численности населения государства, почти 105 миллионов человек», — говорится в отчете ООН.

Ас-Сиси обратился к международному сообществу, намекнув, что его страна нуждается в большей внешней поддержке со стороны Всемирного банка, Европейского союза и других организаций, занимающихся положением беженцев. Цель его обращения заключается в том, чтобы предотвратить ухудшение ситуации и не допустить превращения граждан Хартума в нелегальных мигрантов в Европе.

«У нас в Египте миллионы суданцев, и мы считаем их гостями, а не беженцами, но в разгар экономических трудностей и бегства многих из них мы столкнется с проблемами», — отметил президент республики.

Ранее Министерство иностранных дел Египта объявило об эвакуации из Хартума 436 граждан наземным путем в координации с суданскими властями.
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