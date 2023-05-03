Египет заявил об усилении экономического кризиса в стране на фоне прибывающих беженцев из Судана

Ас-Сиси обратился к международному сообществу, намекнув, что его страна нуждается в большей внешней поддержке со стороны Всемирного банка, Европейского союза и других организаций, занимающихся положением беженцев. Цель его обращения заключается в том, чтобы предотвратить ухудшение ситуации и не допустить превращения граждан Хартума в нелегальных мигрантов в Европе.