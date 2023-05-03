Расследование смерти женщины в ливневой канализации продолжается в Ростове-на-Дону

Тело пожилой женщины было обнаружено в ливневом коллекторе рядом с дорогой. По словам очевидцев, во время сильного ливня она не заметила водосток, который был скрыт дождевыми потоками, и провалилась туда, передает деловое медиа «Эксперт Юг». В настоящее время сотрудники Следственного управления СК России по Ростовской области провели изъятие документов в администрации города, чтобы получить информацию о состоянии ливневой канализации.