Расследование смерти женщины в ливневой канализации продолжается в Ростове-на-Дону

Правоохранители Ростова-на-Дону продолжают изучение обстоятельств гибели женщины, тело которой было обнаружено в ливневой канализации. Сотрудники Следственного комитета произвели изъятие документов в городской администрации.
Тело пожилой женщины было обнаружено в ливневом коллекторе рядом с дорогой. По словам очевидцев, во время сильного ливня она не заметила водосток, который был скрыт дождевыми потоками, и провалилась туда, передает деловое медиа «Эксперт Юг». В настоящее время сотрудники Следственного управления СК России по Ростовской области провели изъятие документов в администрации города, чтобы получить информацию о состоянии ливневой канализации.
Власти города провели пресс-конференцию по поводу ситуации с гибелью женщины. Представители администрации считают ситуацию не вполне однозначной и думают, что смерть женщины может быть не связана с дождем. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти погибшей, продолжается опрос свидетелей происшествия.